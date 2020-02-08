Kulp'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

08.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:28

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir süre etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi kısa bir sürede beyaza büründü.



Kulp ilçesinde aniden bastıran kar yağışı, ilçe merkezinde kartpostallık görüntüler oluşurken ilçeye bağlı çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışının Kulp ilçesi ve köylerinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ilçelerinde yoğun kar yağışının tahmin edildiğini, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA