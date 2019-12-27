Kulp'ta kar temizleme çalışması
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Kulp'ta kar temizleme çalışması

Kulp Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle yolları kapanan mahallelerde kar temizleme çalışmalarına başladı.

27.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:16
Kulp'ta kar temizleme çalışması

ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle yolları kapanan mahallelerde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kulp Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Aygün, Saltuk, Koçkar, Yuvacık, Kayacık, Akçesır, İslamköy ve Elmalı mahallerine ait yollarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, karla mücadele ekiplerinin çalışmalara başladığını ve kısa sürede tüm yolların ulaşıma açılacağı bildirdi.

Kaynak: AA
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