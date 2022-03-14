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Kulp'ta kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi

AA - Muhsin Taş - Güncel
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Kulp'ta kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçedeki tüm okullar ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde 14 Mart Pazartesi eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

AA / Muhsin Taş - Güncel

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