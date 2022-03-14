Kulp'ta kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi
AA - Muhsin Taş - Güncel
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçedeki tüm okullar ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde 14 Mart Pazartesi eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Muhsin Taş - Güncel