Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu

Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı Diyarbakır'ın Kulp ilçesini de esir aldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı Diyarbakır'ın Kulp ilçesini de esir aldı. Dün öğlen saatlerinde başlayan yağışlarda karın kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaşırken, park halindeki araçlar kar altında kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olmaya başlayan ve ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı, Kulp ilçesinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün öğlen saatlerinde itibaren yağışın devam ettiği kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 70 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde park halindeki araçlar kar altında kayboldu. Bazı vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizlemeye çalıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları da ulaşıma kapandı.

Öte yandan, ilçede ulaşımda aksamalar meydana gelirken, belediye ekiplerinin çalışmalara başlamaması vatandaşların tepkisine yol açtı. - DİYARBAKIR

Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu

Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu

Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu

Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Diyarbakır, Türkiye, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title