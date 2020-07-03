Kulp'ta kan bağış kampanyasına destek Kulp ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.

Kulp ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.

Türk Kızılay, azalan kan stoklarını artırmak amacıyla Hükümet Konağı önünde kan bağışı noktası oluşturdu.

Kan bağışı kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş destek verdi.

Diyarbakır Kızılay Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Mehmet Müjde, sorumluluk alanlarındaki Kulp ilçesinde bir günde 90 ünite alındığını söyledi.

Müjde, "Kan stoklarını koronavirüs salgınında yaşanan panik ve tedirginlikten dolayı kritik seviyeye indi. Bu nedenle kampanya düzenledik. İlçede vatandaşlar yoğun destek verdi." dedi.

Kaynak: AA