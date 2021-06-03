Kulp'ta ipek böcekleri koza olmadan telef oldu
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Kulp'ta ipek böcekleri koza olmadan telef oldu

Kulp'ta ipek böcekleri koza olmadan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'de ipek kozasının yüzde 60'ının karşılandığı Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki koza üreticileri, ipek böceklerinin koza olmadan telef olduğunu belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Türkiye'de ipek kozasının yüzde 60'ının karşılandığı Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki koza üreticileri, ipek böceklerinin koza olmadan telef olduğunu belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Yılda yaklaşık 60 ton yaş koza üretildiği ve 700'ün üzerinde koza üreticisinin bulunduğu Kulp ilçesinde geçimlerini sağlayan çok sayıda üretici, ipek böceklerinin koza vermeden telef olması nedeniyle emeklerinin heba olduğunu belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu. Üreticilerden Abdulkudus Şeker, geçim kaynağı olan ipek böceklerinin koza vermeden telef olmaları nedeniyle büyük maddi zarar yaşadıklarını, sorunun çözümlenmesini beklediklerini söyledi. Şeker, "35 yıllık ipek böceği üreticisiyim, nasıl beslendiği ve yetiştiriciliği yapıldığını gayet iyi biliyorum, ancak bana ait 2 paket ipek böceklerim bir türlü koza sürecine geçmediler ve hiçbir yaprakta yemiyorlar ve canlıdırlar. Titiz bir şekilde bakımlarını ve beslenmesini sağlamak için uğraştım. Çevre ısısı ile birlikte nemin etkisi ipekböceklerini önemli oranda etkilemekte olduğunu da biliyorum bende buna göre ısı ve nem ölçer cihazını ipek böceklerin bulunduğu odaya koymuştum ve sürekli takip ediyordum. Benim emeğimin heba oldu. Edindiğim bilgiye göre çok sayıda Kulplu üreticinin de emeği benim gibi heba olmuş. İpek böceklerin ısıda ve nemde etkilendiğini tahmin etmiyorum. Başka nedenden dolayı telef olmuşlar. Maddi durumum iyi değil fakir ve yardıma muhtaç biriyim tek geçim kaynağım buydu ancak bu da elimde gidince büyük bir sıkıntı içerisine girdim ve onca emeğim boşuna gitti, mağdur durumdayım yetkililerden zararımın tespitinin yapılması ve zararımın bir nebze de olsa karşılanarak maddi desteğin sağlanmasını talep ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kulp'ta ipek böcekleri koza olmadan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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