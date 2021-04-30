Kulp'ta ipek böceği üretim sezonu açıldı
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Kulp'ta ipek böceği üretim sezonu açıldı

Kulp'ta ipek böceği üretim sezonu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 10 gün önce kuluçkaya alınan 1. gruptaki bin 100 ipek böceği yumurtaları başarılı şekilde canlandırılarak üreticilere dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 10 gün önce kuluçkaya alınan 1. gruptaki bin 100 ipek böceği yumurtaları başarılı şekilde canlandırılarak üreticilere dağıtıldı.

Kulp'ta ipek böceği üretim sezonunda alınan yoğun talepler doğrultusunda ilçeye bağlı mahallerde dut yaprağı gelişimi göz önüne alınarak 3 grup halinde 2 bin paket ipek böceği dağıtımı planlaması yapıldı. Yaklaşık 10 gün önce kuluçkaya alınan 1. gruptaki bin 100 ipek böceği yumurtaları başarılı şekilde canlandırarak üreticilere dağıtıldı. Kulp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Güreş ilçelerinde ipek böceği sezonunun açıldığını söyledi. Güneş, "3 grup halinde 2 bin paket dağıtılacak şekilde planlama yaptık. Pandemi döneminde üretim talebi artmıştır. İklim şartlar normal seyrinde izlemesi halinde mayıs ayı sonunda koza hasadı başlayacaktır. Üretim sezonunun hayırlara vesile olmasını ve bol kazanç getirmesini dilerim" dedi. - DİYARBAKIR

Kulp'ta ipek böceği üretim sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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