Kulp'ta iftar programı

Kulp ilçesinde şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

15 Temmuz Güneydoğu, Doğu Anadolu Bölgesi Terör Şehitleri, Gazileri ve Mağdurları Federasyonu Derneğinin Kulp İlçe Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ile aileleri bir araya geldi.

Programa, AK Parti Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçı, Derneğin Başkanı Mefahir Olcay ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA