Kulp'ta Havai Hatlar Yer Altına Alınıyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Yeni Mahalle'de havai elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları bütün hızıyla devam ederken, Kulp Belediyesi Lise Caddesi üzerinde toplam bin 210 metre kare tek katlı 6 Blok yeni yapıdan oluşan 35 iş yeri yapımı, mevcut bazı yapıların bakım onarımı, lise meydanın düzenlenmesi ile 500 metre uzunluğunda kaldırım ve yol çalışmasını barındıran sokak sağlıklaştırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Bin 210 metre kare tek katlı 6 blok yeni yapıdan oluşan 35 iş yeri yapılması işinin birinci etabının tamamlamak üzere olduğu Lise Caddesi'nde havai hatların yer altına alınma çalışmaları da devam ediyor. Dedaş ekipleri çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle Lise Caddesinde karşılıklı iki ayrı noktada kazı ve kablo döşeme işlemi yapıyor. Ekipler önce kazı yaparak kabloların çekileceği alanı açıyorlar. Sonrasında ise kablolar çekiliyor, kum dolgu yapılıyor ve üzerine tuğla döşeniyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşlar uzun süre mağdur edilmemiş oluyor.



Tüm bu işlemler sırasında orta gerilim havai hatlar iptal edilerek yer altına alınıyor. Çalışmalar sonucunda hatlar modernize edilerek bir yandan görüntü kirliliği ortadan kaldırılmış oluyor bir yandan da kötü hava koşullarından dolayı meydana gelen arızalar minimum seviyeye indirilmiş oluyor. - DİYARBAKIR