Kulp'ta fıstık yetiştiriciliği gelişiyor Kulp ilçesinde menengiç ağaçları aşılanarak fıstık ağacına dönüştürüldü.

Kulp ilçesinde menengiç ağaçları aşılanarak fıstık ağacına dönüştürüldü.

Kırsal Akçasır mahallesinde Kulp Orman İşletme Şefliği sahasında yer alan 280 hektarlık alanda bulunan yabani menengiç ağaçlarında daha sağlıklı verim elde etmek amacıyla aşı çalışması yapıldı.

Menengiç ağaçlarını aşılayarak köylülere yeni bir kazanç kapısı açmayı amaçladıklarını belirten Kulp Orman İşletme Şefi Mazlum Akdemir, "Kırsal mahallerimizde, dağlarda doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarına fıstık aşılanarak köylülerimize yeni bir ürün ve gelir olanağı sağlamaya çalışıyoruz. Kulp ilçesi kırsalında çok sayıda menengiç ağacı var." dedi.

Kaynak: AA