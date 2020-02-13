Kulp'ta etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kulp'ta etkisini sürdüren kar nedeniyle eğitime bugün ara verilirken, kar kalınlığı merkezde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.
55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken ekipler yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karın keyfini ise gençler ve çocuklar yaşadı.
Soğuk havaya rağmen çocuklar ve gençler kartopu oynadı, hatıra fotoğraf çektirdi.