Kulp'ta etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi
Haberler » Güncel » Kulp'ta etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi - Haber

Kulp'ta etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.

13.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:11
Kulp'ta etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi

'ın ilçesinde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kulp'ta etkisini sürdüren kar nedeniyle eğitime bugün ara verilirken, kar kalınlığı merkezde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.

55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken ekipler yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karın keyfini ise gençler ve çocuklar yaşadı.

Soğuk havaya rağmen çocuklar ve gençler kartopu oynadı, hatıra fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler