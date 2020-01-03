Kulp'ta eğitime kar engeli

03.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:24

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar dolayısıyla kırsaldaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Dün geceden beri etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiliyor. Devam eden kar yağışı dolayısıyla Kulp ilçesine bağlı taşımalı eğitim verilen kırsal mahallerdeki okular bugün tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle köy yollarındaki ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı taşımalı eğitim verilen köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA