Kulp'ta dolu yağışı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeni ile cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, bazı evleri ise su bastı.

Kulp'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağan dolu nedeni ile cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, ekili araziler ise zarar gördü. Turgut Özal Mahallesinde bazı evler su altında kaldı.

Yağışlar bugün de devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA