Kulp'ta cuma namazı hazırlığı Kulp ilçesinde yarın cuma namazının kılınacağı açık alanlar belirlendi.

Kulp ilçesinde yarın cuma namazının kılınacağı açık alanlar belirlendi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, cuma namazının kılınacağı alanlarının belirlenerek, bu alanlarda dezenfekte çalışmasının yapıldığını söyledi.

Her türlü hijyen ve güvenlik önlemlerini aldıklarını ifade eden Gözlet, şöyle devam etti:

"Cuma namazı için belirlemiş olduğumuz alanların listesini ve adreslerinin duyurusunu yaparak, namaz kılınacak alanlarda cuma heyetlerini oluşturduk. Cuma namazı kılınacak alanların zeminlerinde sosyal mesafe kuralına uygun işaretlemeler yapıldı. Cuma namazına gelecek vatandaşlarımıza görevli personellerimizce el dezenfektanı sıkılarak ve koruyucu maske dağıtımı yapılacak. Vatandaşlarımızın, koronavirüs salgını kapsamında belirlenen kurallara uymasını ve tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum."

Kaynak: AA