Kulp'ta bir evde yangın - Haberler
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Kulp'ta bir evde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kulp'ta bir evde yangın

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal mahallede müstakil bir evde yangın çıktı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal mahallede müstakil bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 16.00 sıralarında Kulp'a bağlı kırsal Güleç Mahallesi'nin Malaabdo Küme Evleri mevkiindeki müstakil bir evde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tüm eşyalarının yandığını, evinin oturulamaz hale geldiğini kaydeden Abdulcebar Demir, 10 nüfuslu ailesiyle ortada kaldığını dile getirdi. Demir, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediğini ifade etti.

Ekipler tarafından yangının çıkış nedeni araştırıldığı belirtildi. - DİYARBAKIR

Kulp'ta bir evde yangın

Kulp'ta bir evde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Diyarbakır, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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