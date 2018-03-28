Kulp'ta "Ben Büyüyünce" Adlı Tiyatro Gösterisi

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde anaokulu öğrencileri için "Ben büyünce" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda " 27 Mart Dünya Tiyatro Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, İstanbul Öykü Prodüksiyon Tiyatro oyuncusu Yusuf Nalbant'ın oynadığı, "Ben Büyüyünce" oyunu sahne aldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda, minik öğrencilere meslekleri tanıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, oyun öncesi yaptığı konuşmada, sahnelenen gösteri ile çocukların hem neşeli anlar geçirmeleri hem de geleceklerinin şekillenmesi, hedeflerinin şimdiden belirlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaya, "Anaokulu öğrencileri burada geçirdikleri zamanın çoğunu oyunlarla ve eğitici faaliyetlerle geçiriyorlar. Hayatın eğlenceli kısmını oyunlarla süsleyen bu çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için bu tür faaliyetleri devam ettireceğiz." diye konuştu.