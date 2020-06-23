Kulp'ta 83 dönüm ekili arazi kül oldu
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Kulp'ta 83 dönüm ekili arazi kül oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde elektrik direklerinde çıkan kıvılcımlardan dolayı 83 dönümlük buğday ekili arazi küle döndü.

Kulp'ta 83 dönüm ekili arazi kül oldu
23.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:06

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde elektrik direklerinde çıkan kıvılcımlardan dolayı 83 dönümlük buğday ekili arazi küle döndü.

Edinen bilgiye göre, Kulp'a bağlı Başbuğ Mahallesinde tarlaların üstünden geçen elektrik direklerinin tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeni ile ekili arazi tutuştu. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına köylüler traktörlerle müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, olayda 83 dönümlük buğday tarlasının küle döndüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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