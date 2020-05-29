Kulp'ta 4 alanda cuma namazı kılındı
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Kulp'ta 4 alanda cuma namazı kılındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde belirlenen 4 alanda dezenfekte çalışmasının ardından cuma namazı kılındı.

Kulp'ta 4 alanda cuma namazı kılındı
29.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:35

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde belirlenen 4 alanda dezenfekte çalışmasının ardından cuma namazı kılındı.

Koronavirüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kulp'ta da 2,5 ay sonra cuma namazı eda edildi.

Cami avlusu, okul bahçesi ve parklarda maske takan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralınnamaz kıldı.

Namaz kılmaya gelen vatandaşlara maske ve seccadesi olmayanlara da seccade verildi.

Vatandaşlar uzun bir aradan sonra yeniden cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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