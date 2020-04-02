Kulp'ta 3 bin 560 haneye nakdi destek sağlandı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan dar gelirli 3 bin 560 haneye, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 1000'er lira nakdi yardım sağlandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan dar gelirli 3 bin 560 haneye, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 1000'er lira nakdi yardım sağlandı. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, koronavirüs salgını nedeniyle oluşan maddi kayıplar çerçevesinde hükümetin dar gelirli ailelere maddi desteklerinin sürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda ilçede yaşayan 3 bin 560 aileye 1000'er liralık sosyal yardım desteği yapıldığını aktaran Gözlet, "Yardım yapılan ailelerin hesaplarına aktarılan paraları ne zaman ve nereden alacağına dair gerekli duyurular yapıldı, 58 mahalle muhtarlığı bilgilendirildi." dedi. Aileler, hesaplarına yatırılan nakdi yardımı PTT ve ilgili banka şubesinden almaya başladı. Kaynak: AA