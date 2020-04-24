Kulp'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kulp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
24.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:06
Kulp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Kulp'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
Kaynak: AA