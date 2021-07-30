Kulp'ta 10 dönüm ormanlık alan yandı
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Kulp'ta 10 dönüm ormanlık alan yandı

Kulp'ta 10 dönüm ormanlık alan yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçlı Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan alevlere soğutma çalışması yapıldı. 10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kulp'ta 10 dönüm ormanlık alan yandı
Kulp'ta 10 dönüm ormanlık alan yandı
Kulp'ta 10 dönüm ormanlık alan yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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