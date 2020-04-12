Kulp sokakları yasağın ikinci gününde de boş kaldı İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki vatandaşlar ikinci günde de uydu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki vatandaşlar ikinci günde de uydu.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı Kulp ilçesi genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri yasağın başlamasının ardından ilçe genelinde farklı noktalarda kontroller ve devriyelerini gerçekleştirirken, anonslarla sokağa çıkma yasağını hatırlatarak vatandaşları uyardı. Her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği merkez Yeni Mahalle, Turgut Özal Mahallesi ve merkez Eski Mahalledeki caddeler boş kaldı.

ikinci günde de sokağa yalnızca istisna olarak tutulan meslek grubu çalışanları dışarı çıktı. Fırınların ekmek dağıtımına devam ettiği ilçede eczanelerin dışındaki iş yerlerinin kapalı olduğu görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA