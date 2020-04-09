Kulp saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
09.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:49
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK mensupları tarafından Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde odun toplamaya giden işçilere yönelik gerçekleştirilen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA