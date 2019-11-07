Kulp Kaymakamı Gözlet'ten Hamzalı Mahallesine ziyaret

07.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:30

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Hamzalı Mahallesini ziyaret etti.

Gözlet beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Murat Yıkık ve AK Parti İlçe Başkanı Amil Yatçi İLE PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen Hamzalı katliamında şehit olan 23 sivil için yapılan şehitlik anıtını ziyaret etti, dua okudu, şehit aileleri ile görüştü.

Daha sonra Hamzalı İlkokuluna geçen Gözlet, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Gözlet ile beraberindekiler Hamzalı Karakoluna geçerek, askerlerle görüştü.

Kaynak: AA