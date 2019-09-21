Kulp Belediyesine yapılan görevlendirme

21.09.2019 12:26

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet'in görevlendirilmesi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kulp ilçesinde yaşayan Şehnaz Zümrüt Yakut, belediyeye görevlendirme yapılmasıyla ilçede ilçede yapılması gereken hizmetlerin en iyi şekilde yapılmasını beklediklerini belirterek, HDP'nin hizmet yapmadığı söyledi.

Görevlendirmeyle vatandaşların kendilerini daha güvende hissettiğini kaydeden Yakut, şöyle konuştu:

"Bunca yaşanan olaydan sonra kayyum atanması ilçemiz açısından iyi haber. Hem güvenlik açısından hem de ilçenin geleceği için mükemmel bir konuya imza atıldı. HDP ayrımcılık yapıyordu, eşit davranmıyordu. Eşim HDP'li olmadığı ve HDP milletvekilinin elini sıkmadığı için işten çıkarıldı. Belediyeye gelen paralar dağa gidiyor."

Vatandaşlardan Maruf Eren de HDP'li belediyenin ilçeye 5 aylık sürede hiç bir hizmet yapmadığını belirtti.

Belediyenin terör örgütü PKK'ya yardım için kimsenin kullanmadığı yayla yollarını yaptığını ifade eden Eren, "Kesinlikle HDP, PKK'nın Türkiye'deki siyasi bir uzantısıdır. Kandil'den emir alan bir partidir. Bugün Türkiye'de HDP belediyeleri olamazsa PKK, Türkiye'de, bölgede bu kadar barınamaz. Bu kadar canice, vahşice insanlarımızı katletmez. Kayyumun gelmesine gerçekten biz sevindik çünkü hizmet gelecek." diye konuştu.

AK Parti Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçi da daha önce belediyeye yapılan görevlendirmeyle vatandaşların hizmetleri gördüğünü ve bundan çok memnun kaldığını anımsattı.

HDP'li belediye döneminde hizmetlerin aksadığını, gelen kaynaklarla terör örgütünün beslendiğini aktaran Yatçi, belediyeye görevlendirme yapılmasının HDP'nin terör örgütüyle arasına mesafe koymamasının ve hizmet için gelen kaynakların terör örgütüne aktarılmasından kaynakladığını anlattı.

Yatçi, "Halk çok memnun, halk kayyum atandı diye çok sevindi." dedi.

Kaynak: AA