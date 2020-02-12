Kulp Belediyesinden sınavlara hazırlanan öğrencilere destek

12.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:22

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Yükseköğretim Kurumları sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrencilere deneme sınavı yapıldı.

Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle sınavlara hazırlanan 1166 öğrenci için Halk Eğitim Merkezine bağlı kurslarda deneme sınavı gerçekleştirildi.

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, öğrencilerin başarı çıtasını yükseltmek için Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatları doğrultusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu sene sınava girecek öğrencilerimizin yanı sıra 11. sınıfında eğitim gören öğrencilerimize deneme sınavı yaptık. Sınava yakın tarihlerde bu sayıyı daha da artıracağız." dedi.

Kaynak: AA