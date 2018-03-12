Kulp Belediyesi 41 Taziye Evine 820 Bin TL Harcadı

Diyarbakır'ın Kulp ilçe Belediyesince ilçeye bağlı mahallelerde bulunan 41 taziye evine 820 bin TL harcandı.

Kulp Belediyesince ilçeye bağlı mahallelerde bulunan 41 taziye evine ahşap sedir, sehpa, imam masası ve klima alındı. Taziye evlerinde yapılan bu düzenleme için 820 bin TL harcadıklarını dile getiren Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Fatih Dülgeroğlu, "Görev yaptığımız bu bölgenin insanları için taziyeler çok önemli bir hassasiyet oluşturmaktadır. Bizler de vatandaşlarımızın hassasiyetini önemseyerek, oluşan taziyelerde başsağlığı için gelen misafirlerini daha kullanışlı, estetik ve daha güzel bir ortamda ağırlamalarını sağlamak için taziye evlerini tefriş ettik. Daha önce tefrişatını tamamladığımız 7 taziye evinden sonra 41 taziye evini daha tefriş ederek ilçemizde tefrişatını yapmadığımız taziye evi kalmadı" dedi.

İlçe sakinleri taziye evleri ile ilgili olarak Kulp Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşılayarak teşekkürlerini dile getirdi. - DİYARBAKIR