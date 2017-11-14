Külliye'nin Mimarı Şefik Birkiye Konya'ya Geliyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Taksim Cami gibi önemli projelerle birlikte uluslararası seviyede pek çok projeye imza atan Mimar Şefik Birkiye, Şehrin Tasarım Atölyesi tarafından düzenlenen Mecalis-i Seba Günleri kapsamında Konya'ya geliyor.



Şehrin Tasarım Atölyesi tarafından Mecalis-i Seba Günleri kapsamında 7 farklı akşamda 7 farklı konseptte düzenlenen söyleşilere alanında uzman kişiler katılırken daha önce Şair Nurullah Genç ve Edebiyatçı Bahadır Yenişehirlioğlu'nun katıldığı etkinliklerin üçüncüsüne uluslararası seviyede ülkemizin yetiştirdiği önemli mimarlardan biri olan Şefik Birkiye katılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Taksim Cami gibi pek çok önemli eserin mimarı olan Birkiye, 14 Kasım Salı günü Saat 20.03'te Şehrin Tasarım Atölyesi'nde düzenlenecek "Şefik Birkiye ile Kentlerin Mimari Kesiti" adlı söyleşiye konuk olacak. Söyleşiye katılmak isteyen kişilerin 350 00 00 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. - KONYA