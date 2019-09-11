11.09.2019 20:49

Külliye'deki toplantıya ilişkin belediye başkanlarından açıklama

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme sonrası belediye başkanları, toplantının olumlu bir havada geçtiğini, büyükşehir belediye başkanları ile ilçe belediye başkanlarının da içinde olduğu bir komisyon kurulması kararı alındığı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü.

Toplantıyı değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantının olumlu bir havada gerçekleştiğini kaydetti.

Toplantının ardından bilgi veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir kesimi hedef alan mantık içerisinde değil, sağlıklı uygulamalar yapmak anlayışı içerisinde herkese öneri ve tavsiyelerde bulunduğunu bildirdi.

Belediye başkanlarının daha sonraki süreçte 5'er dakikalık söz almak suretiyle görüşlerini açıkladıklarını, illeriyle ilgili sorunları dile getirdiklerini belirten Büyükkılıç, sonraki süreçte ilgili bakanların bu sorun ve tespitlere cevap verdiğini kaydetti.

Komisyon kurulması yönünde bir karar alındığını ifade eden Büyükkılıç, "Oluşturulacak olan yerel yönetimler ile ilgili yasa açısından yapılacak olan çalışmada bakanlarımız ve belediye başkanlarımızın ortak yapacağı çalışmanın kararı alındı. Ayrıca bir whatsapp grubu kurulmak suretiyle, hiç kimse birini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde bir grup oluşturarak gerektiği zaman rahatlıkla görüşme sağlanması kararı alındı. Ilıman bir iklim içerisinde, milletin özlediği, yapılması gereken özel bir çalışmaydı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Büyükkılıç, "Bakanlar, belediye başkanları, ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir CHP'li belediye başkanlarının da katılacağı, katkı sağlayacağı, ayrıca değişik siyasi partilere mensup ilçe belediyelerinin de bu oluşum içerisinde yer alması konusunda Cumhurbaşkanımız irade belirtti. Fuat Oktay da, önümüzdeki hafta muhtemelen davet edeceğini, bu çalışmayı hızlı bir şekilde başlatacaklarını ve bu yapılan çalışma sonrası da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekiyorsa yasa tasarısı, gerekiyorsa Cumhurbaşkanımızın çıkaracağı kararnameler ya da bakanlar bağlamında yönetmelikler yani burada halkın huzuru için, insanlara hizmet etmek için mazeret üretmeyin hizmet üretin anlayışı içerisinde ayrım gözetmeden tüm başkanlarımıza fırsat verecek bir yaklaşım sergilendi" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir buluşmanın olduğunu hatırlamıyorum. Dertlerin en ince detayına kadar konuşulduğu, siyasi partisine bakılmaksızın gerekli uyarı ve ikazların yapıldığı, Cumhurbaşkanımız ilk yarım saatlik dilimde yaptığı konuşmada da mesajı çok net bir şekilde verdi. Özellikle terör konusundaki hassasiyetler iletildi. 15.5 yıldır belediye başkanlığı yapan birisi olarak çok özel bir buluşmaydı benim için" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıyı büyük Türkiye buluşması diye niteleyerek, "Güzel bir ortam içerisinde bütün belediye başkanları kendi illeriyle ilgili sorunlarını açık bir şekilde anlattı. İlgili bakanlıklar nezdinde değerlendirilip toplantının sonunda hangi büyükşehir belediye başkanı hangi sorunu iletmişse onun cevapları ilgili bakanlar tarafından verildi. Belediye başkanları, Cumhurbaşkanımıza böyle bir toplantının yapılmasından dolayı teşekkürlerini ifade ettiler. Güzel bir Türkiye buluşmasıydı. Bu toplantıların periyodik aralıklarla devam etmesi noktasındaki temennilerini de ifade ettiler" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gelir adaletinin sağlanması ile ilgili yapılması gerekenler, öneriler, bunları söyledik. Her belediye başkanı kendi şehri ile ilgili bakanlara anlattılar. Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili komisyon kurulmasını, Meclis'te alınması gereken kararlar varsa Meclis açıldığında yetiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılması gereken ne varsa hızlı bir şekilde bu kararları alacağını, ilgili bakanlıkların yakın takipçisi olacağını söyledi. Her belediye başkanımız masaya gelirken elindeki sorunları çözme kapasitesine ulaşmış, ilgili bakanlarla konuşmuş, komisyonlarda bu sorunların hukuki alt yapısının hazırlanmış olarak görmenin büyük bir mutluluğunu yaşadı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA