Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı - Selahattin Gürkan ve Fatma Şahin
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
11.09.2019 19:18
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA