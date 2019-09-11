Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı - Selahattin Gürkan ve Fatma Şahin

Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı - Selahattin Gürkan ve Fatma Şahin

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

11.09.2019 19:18
Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı - Selahattin Gürkan ve Fatma Şahin

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı - Selahattin Gürkan ve Fatma Şahin
Kaynak: AA
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