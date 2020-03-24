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Yahyalı, Yerköy, Futbol, Spor

Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol Akademisi

35 yıldır Yahyalı'nın bir köyü olan Yerköy'de kurulan Yerköyspor tarihi misyonunu yeniden yüklendi.

24.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:39
Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol Akademisi

35 yıldır Yahyalı'nın bir köyü olan Yerköy'de kurulan Yerköyspor tarihi misyonunu yeniden yüklendi.

Halen Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücüsporda forma giyen İlhan Parlak'ı Türk futboluna kazandıran Yerköyspor bugüne kadar PTT 1. Lig dahil birçok profesyonel ligde forma giyen futbolcuları Türk Futboluna kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görevli sportif eğitim uzmanı Muammer Benli'nin mesai saatleri dışında halkın kullanımına açık ilçe stadyumunda 10 öğrenci ile başladığı futbol kursu bugün 50 çocuk ile büyük futbol altyapısına dönüştü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yerköy Spor Futbol Akademisi teknik direktörü Muammer Benli "4 yıl önce Yahyalı Belediyesi'nin yaptığı yaz spor okullarında gözümüze çarpan üstün yetenekli çocuğumuzun kaybolmaması için bir düşünce beni futbol kursu yapmaya itti. Hükümetimizin ülkemizin en ücra köşesine yaptığın trilyonluk bu tesisleri bu memleketin çocuklarının faydasına sunmak en büyük hizmet olacak diye düşündüm. 4 yılın sonuna geldiğimizde yaklaşık 50 çocuklu bir altyapıya dönüştük. Bu çocukların sportif gelişimi için gelişim liglerinde oynama zorunluluğu olduğu gerçek önümüze çıktı. Bu düşüncelerle ilçemizin köklü kulüplerinden ve altyapıya gereken önemi vereceğini inandığımız Yerköyspor altyapısına çocuklarımızı lisansladık. Yerköyspor Başkanı sayın Hacı Yusuf Şahin gibi Süper Lig'de dahil bir çok oyuncuyu Türk Futboluna kazandıran vizyoner bir başkana sahip olmak bizim için büyük bir fırsattır. Bu süreçte çocuklarımızla Kayserispor altyapı seçmelerine katıldık ve seçmelere katılan 9 çocuğumuzun sekizi altyapı antrenmanlarına davet edildi yine Tüfad Türkiye karmasına 3 çocuğumuz davet edildi. Bu bizim için doğru yolda olduğumuzu gösteren güzel başarı köşe taşlarıydı. Bundan sonraki çalışmalarımızda memleketimizin çocuklarını bu memlekete faydalı şekilde yetiştirmeye odaklanmak olacaktır." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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