Kullar futbol sahasının aydınlatması tamam

Başiskele Kullar futbol sahası için her biri 12 adet 400 watt ledli 6 adet 20 metre yüksekliğinde aydınlatma direği kullanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele İlçesi Kullar Spor Tesisleri'nde yapılan çalışma devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından stadın aydınlatması tamamlanarak devreye alındı.

ÇALIŞMALAR HIZLI İLERLİYOR

Kent genelinde spor tesisleri inşa ederek Kocaelililerin hizmetine sunan Büyükşehir, Kullar Spor Tesisleri'ndeki çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bir yandan mekanik imalatlar yapılırken diğer yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca zemin ve çevre düzenlemesi işleri yapılıyor.

6 ADET AYDINLATMA DİREĞİ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 6 adet 20 metre yüksekliğinde aydınlatma direği kullanıldı. Her direkte 12 adet 400 watt ledli projektör kullanıldı. 72x106 ölçülerindeki futbol sahasının zemin çalışmaları tamamlandığında aydınlatma direkleri aktif hale getirilecek.

ZEMİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında ise sert zemin olacak alanlarda genel olarak reglaj çalışmaları yapıldı. Reglaj çalışmaları kapsamında zemindeki yumuşak malzeme kaldırılarak yerine stabilize malzeme serildi. Kale arkalarında 6x4 metre olacak şekilde kafes tel imalatı devam ediyor. Kafes teli imalatı tamamlandıktan sonra en son kat mıcır derimi yapılarak tesfiye koduna getirilecek. Çalışma, sentetik çim halı serimi imalatının yapılmasıyla tamamlanacak.

Kaynak: Bültenler