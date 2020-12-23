Kullanımı zorunlu enerji verimliliği yüksek fanlara geçiş konusunda esneklik tanındı
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Kullanımı zorunlu enerji verimliliği yüksek fanlara geçiş konusunda esneklik tanındı

23.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:24
Kullanımı zorunlu enerji verimliliği yüksek fanlara geçiş konusunda esneklik tanındı

Isıtma, soğutma, klima ve havalandırma gibi sistemlerde kullanılması zorunlu hale getirilen enerji verimliliği yüksek fanlara geçiş aşamasında yedek fanlar bir süre daha piyasada kalacak.

Isıtma, soğutma, klima ve havalandırma gibi sistemlerde kullanılması zorunlu hale getirilen enerji verimliliği yüksek fanlara geçiş aşamasında yedek fanlar bir süre daha piyasada kalacak.

??????????????Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, başta ısıtma, soğutma, klima ve havalandırma olmak üzere kullanımı zorunlu tutulan enerji verimliliği yüksek yeni fanlara geçişte esneklik sağlandı.

Bu kapsamda, söz konusu fanların kullanıldığı ürünlerin bakım ve onarımlarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi ve tedarik zincirlerinde oluşabilecek aksamaların önüne geçilebilmesi amacıyla yedek fanlar, bir süre daha piyasada bulundurulabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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