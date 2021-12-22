KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ TRAFİK LEVHALARI YENİLENİYOR

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde trafik levhalarını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında doğal faktörler, kazalar vb. gibi nedenlerle anlam niteliğini kaybeden, kullanım ömrünü tamamlamış trafik levhaları yenileriyle değiştiriliyor.

Uyarıcı trafik levhalarının trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın yollarda daha güvenli seyahat etmeleri bakımından son derece önemli olduğunun altını çizen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Ulaşım Dairesi ekiplerimiz, il genelinde ömrünü tamamlamış trafik levhalarını yenileme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın trafik güvenliğinin sağlanması adına levhaların yenilenmesi çalışmalarımız 2022 yılında da devam edecektir" dedi.

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