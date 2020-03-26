Kullanılmış maske ve eldivenler tıbbi atık olarak toplanacak Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgınla birlikte kullanımı artan maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için belediye hizmet binasına tıbbi atık konteynerleri yerleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgınla birlikte kullanımı artan maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için belediye hizmet binasına tıbbi atık konteynerleri yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü Korona virüs salgınına yönelik önlemler almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının çeşitli noktalarına yerleştirilen tıbbi atık konteynerlerinde belediye personeli ve belediyeye gelen vatandaşlar tarafından kullanılan maske, eldiven ve tek kullanımlık kıyafetler toplanıyor. Toplanan malzemeler daha sonra Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi içerisinde bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde uygun koşullarda bertaraf ediliyor.

Tıbbi atıklar hassasiyetle toplanıyor

Korona virüsün yayılmasını engellemek adına her türlü çalışmayı yaptıklarını ve her türlü detayı düşündüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kullanılmış maske ve eldivenler doğru şekilde bertaraf edilmezse virüsün yayılmasına neden olabilir. Bu son derece önemli bir konu. Belediye Hizmet Binamızda hem personelimiz hem de belediyeye gelmek durumunda kalan vatandaşlarımız için sık sık anons yaparak maske ve eldivenlerin mutlaka tıbbi atık kutularına atılması yönünde uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Antalya'daki hastanelerden çıkan tüm tıbbi atıkların da Büyükşehir Belediyesi tarafından toplandığını söyleyen Başkan Böcek, salgın süreciyle birlikte tıbbi atıkların toplanması konusunda daha hassas davrandıklarını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA