Kullanılmış kağıtlardan hediyelik eşya yapıyor

MUĞLA - Marmaris'te yaşayan Gülay Avşar'ın kullanılmış kağıtlardan yaptığı hediyelik eşyalar yoğun ilgi görüyor. Kediler, kapı süsleri, çerçeveler yapan Avşar önümüzdeki günlerde atölye çalışmalarına başlayacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde emekli Gülay Avşar kullanılmış kağıtlardan hediyelik eşya yapıyor. Avşar'ın Marmaris Yeni Yıl Pazarı'nda satışa çıkardığı ürünler yoğun ilgi görüyor. Çeşitli hayvan figürleri, fotoğraf çerçeveleri, gelin süslemeli, kapı süslemeleri gibi birçok çeşit ürün yapan Avşar, kağıt katlama sanatına hobi olarak başladığını kaydetti. İleriki günlerde atölye çalışmalarına başlayacağını belirten Avşar:"4 sene önce emekli oldum. Çok eskiden beri buna benzer hobiler yapıyorum. Kağıt katlama sanatı ile ise 4 yıldır ilgileniyorum. Emekli olduktan sonra bir şeyler yapmak istiyordum, internetten araştırma yaparken bunları buldum. Çok da hoşuma gitti, özellikle geri dönüşüm olması benim için çok önemliydi. Kediler, kapı süsleri, çerçeveler yapıyorum. Yani aklınıza gelen her şeyi yapabiliyorum. Genelde insanların kullanmadıkları, çöpe attıkları kitapları buluyorum. Nota kağıtlarını, dergileri, gazeteleri, elinizde bulundurduğunuz bütün kullanılmış kağıtları kullanabiliyorsunuz. Geri dönüşümün çok önemli olduğuna inanıyorum. Geri dönüşümle bir şeyler üretip insanlara göstermek ise başka bir keyif. Ben çalışırken insanlar gelip izliyorlar. Öğrenmek istiyorlar. Yoğun bir talep var. Önümüzdeki günlerde atölye çalışmalarına başlayacağım" dedi.