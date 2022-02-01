Kullanılmayan yurt binasının pencerelerini çalan 3 kişi yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesinde kullanılmayan yurt binasının PVC pencerelerini çalan 3 şüpheyi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 'hırsızlık' yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan devriye esnasında, Kızılay kurumuna ait olan ve kullanılmayan yurt binasından 15 adet PVC pencerenin çalınması olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs çaldıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen malzemeler kurum yetkililerine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa