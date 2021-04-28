KULLANILMAYAN SİNEMA BİNASINDA YANGIN
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KULLANILMAYAN SİNEMA BİNASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da mülkiyeti belediyeye ait sinema salonu çıkan yangında hasar gördü.

BURDUR'da mülkiyeti belediyeye ait sinema salonu çıkan yangında hasar gördü.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kullanılmayan sinema salonunun eski işletmecisi kendisine ait malzemeleri kaynak makinesiyle sökerken çıkan kıvılcımın elyaf malzemelere sıçraması sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibiyle sağlık, TEDAŞ ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın yandaki binalara sıçramadan söndürdü. Yangında sinema salonunda maddi hasar meydana geldi.

Sinemanın eski işletmecisi Murat Akıncılar, "Kaynakla kesim yaparken taş yünleri tutuştu" dedi.

KULLANILMAYAN SİNEMA BİNASINDA YANGIN
KULLANILMAYAN SİNEMA BİNASINDA YANGIN
KULLANILMAYAN SİNEMA BİNASINDA YANGIN
KULLANILMAYAN SİNEMA BİNASINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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