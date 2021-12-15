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Kullanılmayan okul yandı

Kullanılmayan okul yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde kullanılmayan okul binasındada çıkan yangın hasara yol açtı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kullanılmayan okul binasındada çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye gör, İncirlikuyu Mahallesi'nde daha önce okul olarak kullanıldığı belirtilen binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada büyük çapta hasar oluştu. - MERSİN

Kullanılmayan okul yandı

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