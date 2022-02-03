Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir süredir atıl vaziyette kullanılmayan ilkokul, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir süredir atıl vaziyette kullanılmayan ilkokul, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Serdar Köyü Taşpınar Mahallesinde bir süredir kullanılmayan atıl vaziyetteki eski ilkokulda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm okulu kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Araç İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, kullanılmayan eski bir ilkokul tamamen küle döndü. - KASTAMONU

Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü

Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü

Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kastamonu, Tragger, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title