Kullanılmayan Kıyafet ve Kumaşlar Bez Torbaya Dönüştürülüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyeri kadınlar, atık kumaşları ve kıyafetleri birbirinden renkli bez torbalara dönüştürüyor.

Darende Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçenin kırsalında bulunan Balaban Mahallesi'nde Japonya Büyükelçiliği tarafından yapılan Kadın, Eğitim, Kültür ve Beceri Merkezi'nde 22 kursiyer kadın, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararı azaltmak ve il genelindeki ihtiyacı karşılamak üzere bez torba üretiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek vererek bez torba dikimine başlayan kadınlar, ilçe genelindeki işletmelerin talebi üzerine atık kumaşları ve kıyafetleri dönüştürerek bez torba haline getirip satışını yapıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslarında "Sıfır Atık Projesi" kapsamında uzun süredir bez torba ürettiklerini söyledi.

Yıllar önce bez çanta ve file kullanıldığını anımsatan Durukan, merkezlerinde eczaneden pazar ürünlerine ve ekmeğe kadar çeşitli ürünlerin konulacağı bez torbalar dikildiğini anlattı. Durukan, "Yaptıkça geliştirdik ve çeşit çeşit, renk renk, desen desen her alanda kullanılabilecek ürünler ortaya çıktı. Yapılan çantalar çevre ve insan sağlığına dost, yıkanabilen ve ekonomik boyutu da olan çantalar." dedi.

Durukan, kadınların el emeği göz nuru hazırladığı bu geri dönüşüm ürünlerin yapılan çantaları çeşitli etkinliklerde tanıtımını yapıp satışa sunduklarını belirterek, "Çalışmalarımızla kursiyerlerimize ekonomik katkı da sağlıyor. Biz belediyemizden destek bekleyerek çalışmaları büyütmek istiyoruz. Daha farklı illere satış yapmak için tanıtım yapıp siparişler almak istiyoruz. Daha kaliteli ürünler yaparak toplumumuzun bez torba ihtiyacını yerli ve milli çözümlerle karşılamak için çok çalışacağız." diye konuştu.

Kurs merkezinde usta öğretici olarak görev yağan Cemile Yüksek ise naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararlara dikkati çekmek ve bez torba kullanımını yaygınlaştırmak için bez torba dikmeye başladıklarını söyledi.

Atık kumaşları değerlendirerek kaliteli bez torbalar elde ettiklerini aktaran Yüksek, "Gündelik kullandığımız kıyafet ve ev tekstilinden her çeşit pazar torbası dikiyoruz. Yöreye özgü turistik çantada üreterek hem tanıtım hem de ek gelir elde ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA