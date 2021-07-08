Son dakika haberi! Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı
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Son dakika haberi! Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı İş yerinde çıkan yangın korkuttu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın, paniğe sebep oldu.

Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı

İş yerinde çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde ise maddi hasar oluştu.

Yangın, sabaha karşı İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan kullanılmayan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi! Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı
Son dakika haberi! Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı
Son dakika haberi! Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı
Son dakika haberi! Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı
Son dakika haberi! Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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