'Kullanılmayan giysiler çöpe gitmesin' projesi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 'Kullanılmayan giysiler çöpe gitmesin' projesi - Haber
Kırıkkale, Güncel

'Kullanılmayan giysiler çöpe gitmesin' projesi

Kırıkkale Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarına giysi kutuları yerleştirildi.

09.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:05
'Kullanılmayan giysiler çöpe gitmesin' projesi

Kırıkkale Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarına giysi kutuları yerleştirildi.


Kırıkkale Belediyesi eski kullanılmayan giysilerin çöpe gitmemesi, evlerde atıl şekilde beklemeyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için şehrin farklı noktalarına giysi kutuları yerleştirdi. Kentin birçok yerine geri dönüşüm kutuları yerleştiren Kırıkkale Belediyesi bu sefer de farklı bölgelere giysi, ayakkabı, tekstil, çanta ve oyuncak toplama kutuları yerleştirdi. Yeni konulan kumbaralarda ikinci el kıyafetlerin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kutularda toplanacak giysiler, tekstil eşyaları, ayakkabılar, çantalar ve oyuncaklar önce bir ayrıştırma işlemine tabii tutulacak. Kullanılabilir malzemelerin belirlenmesinden sonra bu ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.


Kırıkkale'nin belirli noktalara bırakılan giysi toplama kutularının vatandaşlar tarafından sahiplenmesini isteyen Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, bu kumbaralara kesici, yanıcı, patlayıcı maddelerin ve koku yapan evsel atıkların atılmaması gerektiğini belirterek "Evlerinde kullanılmayan, bir köşelere bırakılan, bir başkasının kullanabileceği giysiler tekstil ürünleri bu kutularında değerlendirilebilir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Kullanıma uygun olan kıyafetler görevlilerimiz tarafından ayrıştırılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Uygun olmayanlar ise geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye katkı sağlanmış olacak" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor Haber
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Hülya Avşar Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Podolski Ünal Karaman Burak Yılmaz Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: 'Kullanılmayan giysiler çöpe gitmesin' projesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:16:36. #1.15#