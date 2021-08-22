KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
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KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

ANTALYA'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 644 sokak üzerinde kullanılmayan 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan duman çıktığını fark edenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahallede dar sokaklardan dolayı gecekondunun olduğu noktaya güçlükle ilerledi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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