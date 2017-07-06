Kullanılmayan Eski Hatlar İptal Ediliyor
HATSU, yeni yerleşim alanlarının imara açılan bölgelerinde bulunan eski hatların iptal edilerek kayıp kaçağın önüne geçildiğini duyurdu.
Eskiden döşenen içmesuyu hatlarının bağlantı şebekelerinde ve etrafında bulunan meskenleri olumsuz şekilde etkileyen hatlarda yenileme çalışmasının yapıldığını belirten Genel Müdürlük, hali hazırda bulunan yerleşim alanlarının altından geçen ve yeniden imara açılan bölgelerde oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla asbestli içmesuyu hatlarının iptal edildiğini bildirdi.
İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde toplu ulaşım araçlarının durakladığı bölgede yapılacak olan yeni yerleşim alanlarının altyapı çalışmaları öncesinde içmesuyu hatlarında deplase çalışması yapan HATSU ekipleri, bölgeden geçen içmesuyu hattının iptal ettikten sonra kapatarak inşaat yapımı sırasında oluşabilecek kayıp kaçağın önüne geçilmesini sağladı.