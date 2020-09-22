Kullanılmayan deniz araçlarına akaryakıt alımı gösterip vurgun yapan şebekeye çökertildi
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Kullanılmayan deniz araçlarına akaryakıt alımı gösterip vurgun yapan şebekeye çökertildi

İstanbul merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda, kullanılmayan gemi ve yat gibi deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt alındığını gösterip milyonlarca lira vurgun yapan şebeke çökertildi.

Kullanılmayan deniz araçlarına akaryakıt alımı gösterip vurgun yapan şebekeye çökertildi
22.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:45

İstanbul merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda, kullanılmayan gemi ve yat gibi deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt alındığını gösterip milyonlarca lira vurgun yapan şebeke çökertildi. 60 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekte olmayan ya da gayri faal halde bulunan gemi, yat ve benzeri deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt alındığını göstererek dolandırıcılık yapan bir şebekeyi tespiti etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bu yöntemlerle haksız kazanç elde eden ve yüklü miktarda vergi kaybına neden oldukları tespit edilen 60 şüpheli şahsın yakalanması için başlatılan operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında "Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği ve sorguya alındığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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