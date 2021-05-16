ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
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ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, kullanılmayan 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESKİŞEHİR'de, kullanılmayan 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Deliklitaş Caddesi'ndeki kullanılmayan 3 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaaiye ekipleri, boş olan daireye balkondan ve evin arkasındaki boş araziden telleri keserek girip alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ile polis ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ESKİŞEHİR'DE, KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi
Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi
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