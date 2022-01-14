KULLANILMAYAN DAİRE YANDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın kullanılmayan ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gece saatlerinde Darıca Abdİ İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Darıca ve Gebze'den gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yanında bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan binada kimsenin yaşamadığı belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.