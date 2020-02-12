Kullanılmayan cami faaliyete geçecek

12.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:14

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, mahallelinin sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Kaymakam Yalçın, Donduran ve Direcik Mahallelerini ziyaret etti.



İlçe Kaymakamı Bekir Yalçın, mahalle halkının sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor. Donduran ve Direcik Mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Yalçın, kahvehanelerde vatandaşlarla buluştu. Kaymakam Bekir Yalçın, mahalle halkının sorunlarını dinlerken; Donduran Mahallesi'nde bulunan Donduran Kulesi'ne de çıktı. Yalçın, Donduran Kulesi ile ilgili çalışmaların olduğunu ve bunu Belediye Başkanı Yüsran Erden ile birlikte takip ettiklerini belirtti. Ardından Kaymakam Yalçın, Donduran Mahallesi'ni Aydın-Denizli Karayolu'na bağlayan Menderes Köprüsü'nü inceledi.



Öte yandan Donduran Mahallesi'nde kullanılmayan caminin, Kur'an Kursu verilerek faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA