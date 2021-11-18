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Kullanılmayan boş bina küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kullanılmayan boş bina küle döndü Fethiye'de kullanılmayan 2 katlı 2 ahşap bina, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Kullanılmayan boş bina küle döndü

MUĞLA - Fethiye'de kullanılmayan 2 katlı 2 ahşap bina, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın Fethiye'nin Çiftlik Mahallesinde meydana geldi. 1071 sokakta Necdet Gürel isimli şahsa ait iki katlı boş binada nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İki katlı evden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediler ve kısa sürede Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınırken, ev sahibi Necdet Gürel'in Almanya'da yaşadığı ve binanın kullanılmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı araştırma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırılıyor.

Kullanılmayan boş bina küle döndü

Kullanılmayan boş bina küle döndü

Kullanılmayan boş bina küle döndü

Kullanılmayan boş bina küle döndü

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